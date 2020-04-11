Париж, , 17:17 — REGNUM Во Франции на сегодняшний день 8 миллионов сотрудников и более 700 000 компаний находятся в состоянии «частичной безработицы». Об этом 11 апреля сообщала министр труда страны Мюриэль Пенико на своей официальной странице в социальной сети Twitter.

Она отметила, что все, кто вынужденно оказался без работы в связи с действием ограничительных мер, призванных снизить уровень распространения коронавирусной инфекции в стране, получают пособия. По словам Пенико, такую государственную поддержку получает каждый третий работник частного сектора экономики, находящиеся в состоянии так называемой «частичной (технической) безработицы».

«Мы инвестируем в массовую защиту рабочих мест, сотрудников и предприятий», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее французские СМИ сообщали об усилении режима изоляции в некоторых регионах Франции на время пасхальных недель.

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