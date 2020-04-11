Токио, , 16:08 — REGNUM Япония выделила более $2,2 млрд, чтобы перенести производство из Китая. Об этом сообщает Japan Times.

Сообщается, что правительственная комиссия по инвестициям рекомендовала перенести производство дорогостоящей продукции из Китая.

Причём $2 млрд будут выделены тем, кто перенесёт производство в Японию. Ещё $223,5 млн — тем, кто его переведёт в другие страны

Это решение связано с падением китайского импорта вдвое из-за пандемии коронавируса. Власти Японии намерены снизить производственную зависимость от Китая.