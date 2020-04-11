Ташкент, , 15:20 — REGNUM Лекарственные растения в Узбекистане будут выращивать, хранить и перерабатывать с помощью кластеров. Об этом говорится в постановлении главы государства о выращивании дикорастущих лекарственных растений, которое опубликовано 11 апреля агентством «УзА».

Кластеры, которые используют энергоэффективные и водосберегающие технологии, получат льготы. Кроме того, в медицинских учреждениях Узбекистана планируют открыть фитобары.

Подобные бары также появятся в аэропортах, на автовокзалах, железнодорожных станциях, рынках, санаториях, в госучреждениях, а также в школах и вузах.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 апреля президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление по развитию народной медицины. Согласно документу, в медучреждениях страны появятся кабинеты народной медицины.

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