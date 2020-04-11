Кампала, , 15:22 — REGNUM Согласно отчету Центробанка Уганды, воздействие коронавируса коснулось как импорта, так и экспорта товаров восточноафриканской страны. Об этом передает Daily Monitor Uganda.

В докладе банка за февраль указывается, что экспортная выручка Уганды сократилась на 8,7 процентов, а импорт сократился на 7,6 процентов. Согласно отчету, в феврале Уганда экспортировала товаров на сумму 352,9 млн долларов США по сравнению с 383,6 млн долларов США в январе.

Золото, как отмечается в отчете, было основным экспортным товаром в тот период, хотя выручка от продажи этого товара снизилась до 89 млн долларов США по сравнению с 104 млн долларов в январе. Валютные поступления в страну от экспорта кофе также сократились на 2 процента за указанный период.

«В феврале экспортные поступления на кофе составили 46,7 млн долл. США по сравнению с 48,1 млн долл. США в январе», — говорится в отчете, в котором также указано, что валютные поступления от экспорта рыбы и сопутствующих товаров сократились на 25% с 14,1 млн долл. США до 11,2 млн долл. США за указанный период.

Экспорт кукурузы, который в основном направлен на страны Восточной Африки, такие как Кения, Южный Судан и ДР Конго, сократился на 25 процентов, добавили эксперты. В той же мере, отчет показывает, что в феврале импорт Уганды сократился до 660 млн долларов США с 710 млн долларов США в январе.

«Потребители [к февралю] начали осторожно и консервативно относиться к своим тратам из-за COVID-19», — сказал Фред Мухумуза, экономист и преподаватель Школы экономики Университета Макерере.

Кроме того, по его словам, к тому времени многие страны начали закрывать свои границы, что привело к трудностям в транспортировке товаров, особенно из Китая, который является основным источником импорта Уганды, что, таким образом, объясняет сокращение импорта.

Мухумузе подчеркнул, что тенденция на рынках импорта и экспорта является показателем того, что правительство должно спланировать реакцию на тот случай, если пандемия COVID-19 продолжит оказывать влияние на мировую экономику.