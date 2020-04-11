Москва, , 15:06 — REGNUM Список лучших моделей, цена которых составляет до одного миллиона рублей, на российском авторынке составили эксперты портала 110km.

По оценкам портала, средневзвешенная цена машины на авторынке РФ составляет, по последним данным, свыше 1,5 млн рублей, но найти неплохие модели до 1 млн рублей все же можно.

В первую очередь, автоэксперты обратили внимание автолюбителей на отечественную Lada Vesta. Стоимость этой модели начинается от 532 710 рублей. Зарекомендовала она себя за счет просторного салона. Vesta идет с 1,6-литровым мотором, который на выбор агрегатируется «механикой» и «автоматом». Кроме того, есть версия с 1,8-литровым двигателем, идущим в паре с механической коробкой передач.

На втором месте Renault Sandero, цена которого начинается от 625 000 рублей. Хэтчбек, который, как утверждают автолюбители, идет с «неубиваемой» подвеской, оборудуется 1,6 литровым мотором производительностью 82 л. с. и 1,6-литровым двигателем на 102 л. с.

Третье место оказалось у южнокорейской модели Hyundai Solaris, стоимостью от 765 000 рублей. Автомобиль идет с мотором на 1,4 л мощностью в сотню «лошадей».

На четвертом месте оказался кроссовер Nissan Terrano, а на пятом — Chery Tiggo 5. Причем стоимость последнего по специальной цене составляет 919 900 рублей. Также специалисты обратили внимание на модели Kia Rio X-Line (от 869 900 рублей) и Skoda Rapid (от 829 000 рублей).

Напомним, модель Lada Vesta в марте 2020 года заняла второе место в рейтинге самых популярных авто на российском авторынке.

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