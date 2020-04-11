Самара, , 14:50 — REGNUM 23 предприятия производят многоразовые защитные маски в Самарской области. Об этом 11 апреля сообщает пресс-служба областного оперативного штаба.

По сообщению пресс-службы ведомства, кроме этого, еще представители 11 предприятий заявили о готовности начать отшивать эти средства защиты. С полным списком региональных производителей масок можно ознакомиться на сайте областного правительства.

Отмечается, что список постоянно обновляется, а новые организации добавляются в конце списка. Сообщается также, что на текущим момент под наблюдением врачей с подозрением на коронавирусную инфекцию в Самарской области находятся 2303 чел.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что на 11 апреля текущего года в Самарской области подтвержден 21 случай коронавирусной инфекции. Из них 14 человек выписали из стационаров по выздоровлению. Семь человек продолжают необходимое лечение.

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