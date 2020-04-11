Москва, , 14:46 — REGNUM Московская компания каршеринга YouDrive на время введения ограничений в столице, которые связаны с приостановкой работы фирм каршерга, решила передать автомобили из своего автопарка в службы доставки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

В YouDrive предполагали, что вскоре им придется искать иные пути работы, поэтому уже начали вести переговоры с компаниями, занимающимися доставкой.

«Мы уже провели переговоры с сервисами доставки и ритейлерами. И подтвердили возможность предоставить машины для доставки», — говорится в сообщении.

Напомним, 10 апреля было обнародование постановление мэра Москвы Сергея Собянина, согласно которому сервисы, занимающиеся предоставлением автомобилей в аренду на короткий срок, прекращают работу в городе с 13 по 19 апреля. По словам Собянина, за время нерабочих дней «спрос на эту услугу упал на 60%». Кроме того, он добавил, что каршеринговым компаниям крайне сложно обеспечить дезинфекцию.

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