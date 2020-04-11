Обнинск, Калужская область, 11 апреля 2020, 14:50 — REGNUM Обнинское научно-производственное предприятие «Технология» им. А.Г. Ромашина Калужской области (входит в Госкорпорацию Ростех) обеспечивает космическую отрасль России высокотехнологичной продукцией из композиционных материалов и поэтому даже в период введённых в стране мер по предупреждению распространения коронавируса не останавливает производство изделий для космоса. Об этом накануне Дня космонавтики сообщил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор предприятия Андрей Силкин.
«Наше предприятие вошло в список системообразующих организаций Калужской области, поэтому стратегически значимое производство работает без остановки. У нас большие планы на 2020 год. Мы должны обеспечить заказчиков высокотехнологичной продукцией по семи космическим программам, среди которых — «Луна-Глоб», «Электро», «Орёл». Для комплектования космической техники в 2020 году планируем изготовить 30 каркасов солнечных батарей, 90 панелей терморегулирования. В канун 75-летия Победы жители России смогут увидеть уникальные снимки городов воинской славы, сделанные из космоса одним из спутников комплекса «Канопус-В». Панели терморегулирования для космического аппарата, одновременно являющиеся его корпусом, изготовлены на нашем предприятии», — подчеркнул Андрей Силкин.
Предприятие из калужского Обнинска более 40 лет обеспечивает космическую отрасль страны высокотехнологичной продукцией из композиционных материалов. «Технология» занимает треть российского рынка композитов и входит в пятёрку ведущих предприятий отрасли в мире.
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