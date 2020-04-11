Обнинск, Калужская область, , 14:50 — REGNUM Обнинское научно-производственное предприятие «Технология» им. А.Г. Ромашина Калужской области (входит в Госкорпорацию Ростех) обеспечивает космическую отрасль России высокотехнологичной продукцией из композиционных материалов и поэтому даже в период введённых в стране мер по предупреждению распространения коронавируса не останавливает производство изделий для космоса. Об этом накануне Дня космонавтики сообщил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор предприятия Андрей Силкин.

Предприятие «Технология» обеспечивает космическую отрасль продукцией из композиционных материалов Technologiya.ru

«Наше предприятие вошло в список системообразующих организаций Калужской области, поэтому стратегически значимое производство работает без остановки. У нас большие планы на 2020 год. Мы должны обеспечить заказчиков высокотехнологичной продукцией по семи космическим программам, среди которых — «Луна-Глоб», «Электро», «Орёл». Для комплектования космической техники в 2020 году планируем изготовить 30 каркасов солнечных батарей, 90 панелей терморегулирования. В канун 75-летия Победы жители России смогут увидеть уникальные снимки городов воинской славы, сделанные из космоса одним из спутников комплекса «Канопус-В». Панели терморегулирования для космического аппарата, одновременно являющиеся его корпусом, изготовлены на нашем предприятии», — подчеркнул Андрей Силкин.

Предприятие из калужского Обнинска более 40 лет обеспечивает космическую отрасль страны высокотехнологичной продукцией из композиционных материалов. «Технология» занимает треть российского рынка композитов и входит в пятёрку ведущих предприятий отрасли в мире.

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