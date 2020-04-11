Москва, , 14:28 — REGNUM Правительство РФ расширило список отраслей экономики, которые в наибольшей степени пострадали от пандемии коронавируса. Об этом 11 апреля сообщается на сайте правительства.

В постановлении сказано, что в перечень добавлены такие сферы деятельности, как кинотеатры и стоматологические услуги.

В принятый 6 апреля первоначальный список вошли такие сферы, как авиаперевозки, общепит, гостиничный бизнес, туризм, культура, выставки, бытовые услуги, физкультурно-оздоровительная деятельность, дополнительное образование.

Напомним, на 11 апреля в России подтверждено 13 584 случая заражения коронавирусом. Из них 1045 человек выздоровели, 106 пациентов скончались.