Москва, , 14:23 — REGNUM Первые клиенты, оформившие заказ на автомобили GS8 S китайской компании GAC, получат свои машины 26 апреля текущего года. Об этом сообщает пресс-служба автокомпании.

26 апреля также начнутся продажи у дилеров в автосалонах. Стоит отметить, что премьера спецверсии внедорожника была представлена в конце марта 2020 года.

Напомним, спортивная версия GS8 S отличается от обычной более крупной решёткой радиатора с вертикальными секциями, иными передними фонарями и другой формой бамперов.

Спортивная модификация создана на базе модели GS7. Это сказалось на габаритах автомобиля. Длина модели равна 4740 мм, а размер колесной базы составляет 2720 мм. Под капотом автомобиля установлен двухлитровый турбированный двигатель с отдачей 252 л. с., работающий в тандеме с 6-скоростной автоматической коробкой передач.

Базовая конфигурация машины идет с передним приводом, однако можно приобрести полноприводное авто с доплатой.

На данный момент неизвестно будет ли продаваться такая версия в России. Пока на российском рынке продается кроссовер GAC GS8. Его цена составляет 1 898 000 рублей.

Ранее стало известно, что в России был выдан ОТТС на кроссовер GAC DFM 580.

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