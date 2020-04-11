Вашингтон, , 14:49 — REGNUM КНДР использует криптовалюту для финансирования импорта предметов роскоши и экспорта угля в обход санкциям. Об этом сообщает радио «Свободная Азия» со ссылкой на доклад компании Chainalysis, занимающейся анализом блокчейнов.

Согласно опубликованным данным, объём средств, используемых для финансирования поставок «запрещенных грузов», существенно вырос с $200−500 млн до $1,5 млрд.

Известно, что разработчик Ethereum Foundation Вирджил Гриффит, арестованный по обвинению в предоставлении КНДР информации об использовании криптовалют для обхода американских санкций и отмывания денег в ходе посещения конференции в Пхеньяне в апреле прошлого года, скоро будет освобожден под залог.