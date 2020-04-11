Тунис, , 13:28 — REGNUM Исламский банк развития, находящийся в Джидде, планирует предоставить Тунису 280 миллионов долларов США на преодоление кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Об этом передает информационное агентство Reuters со ссылкой на правительственный источник.

По данным источника, кредит будет выделен для финансирования способности страны закупать лекарства, а также для поддержки министерства здравоохранения.

Напомним, что в Тунисе подтвердили 628 случаев заражения коронавирусом, 24 из которых — с летальным исходом. Пандемия оказала значительное воздействие на туристический сектор, на который приходится почти 10% валового внутреннего продукта страны. В рамках мер по борьбе с распространением вируса в Тунисе ввели двухнедельный общенациональный карантин.

В соответствии с заявлением банка в Твиттере, странам-членам организации выделят 2,3 миллиарда долларов США для преодоления экономических последствий пандемии.