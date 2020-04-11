Сеул, , 13:18 — REGNUM В марте 2020 года иностранные инвесторы начали сбывать акции южнокорейских компаний и скупать облигации. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на представителей Банка Кореи.

По их словам, за месяц иностранные инвесторы продали акции на сумму $11 млрд. По сравнению с февралем текущего года показатель вырос в четыре раза.

Известно, что в период с января по март чистый отток средств из Южной Кореи составил $13,3 млрд, что на $11 млрд больше, чем в пролом году, и на $5,7 млрд больше, чем в 2018 году.

С другой стороны, иностранные инвесторы приобрели облигации на сумму $3,7 млрд. В первом квартале чистый приток средств составил $8 млрд.