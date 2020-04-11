Москва, , 12:59 — REGNUM По итогам марта 2020 года на российском авторынке было реализовано 839 машин компании Subaru, что на 58% превышает показатель продаж прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба «Субару Мотор».

Отмечается, что за первый квартал 2020 года в России был продан 1721 автомобиль японской компании — на 6% больше, чем год назад.

Первое место в модельном рейтинге Subaru по продажам в марте занимает среднеразмерный кроссовер Forester, чья реализация выросла в 2 раза, до 661 модели. На второй строчке кроссовер Subaru XV, продажи которого в прошлом месяце упали на 16% (87 шт.).

Третье место занимает универсал повышенной проходимости Outback (76 шт.; — 11%). Затем следует Subaru Legacy, чьи продажи всего на один экземпляр оказались меньше прошлогоднего показателя. За март было продано 15 таких машин.

Напомним, в марте 2020 года на российском авторынке было продано на 4% больше автомобилей, чем год назад.

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