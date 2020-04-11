Владивосток, , 13:06 — REGNUM Дальневосточный фонд высоких технологий (ДФВТ) выделил крупнейшему российскому производителю автономных сервисных роботов «Промобот» (Promobot) 200 млн рублей в форме инвестиций в ценные бумаги. Об этом 10 апреля сообщила пресс-служба ДФВТ.

В пресс-службе отметили, что контрольный пакет акций Promobot по итогам сделки остается у топ-менеджмента и основателей компании. Часть полученных средств Promobot направит создание подразделение во Владивостоке, которое будет заниматься изготовлением элементов внешности человекоподобных роботов Robo-C. Такими элементами могут быть искусственная кожа или волосы.

Также дальневосточное подразделение будет заниматься моделированием внешности для создания максимально точного соответствия робота человеческой внешности.

Другая часть средств будет использована в проектах разработки системы речи роботов, неотличимой от человеческой. Также средства пойдут на развитие сервисного робота Promobot V.4.

В пресс-релизе сообщается, что руководителем филиала во Владивостоке станет российский скульптор и дизайнер Петр Чегодаев, участвовавший при создании спецэффектов в российских фильмах «Экипаж» и «Время первых».

Напомним, Дальневосточный фонд высоких технологий создан в августе 2018 года под эгидой Фонда развития Дальнего Востока, Роснано и Российской венчурной компании для развития инновационной деятельности и высокотехнологичных производств на Дальнем Востоке. Фонд управляет 5 млрд рублей.

Компания Promobot основана в Перми в 2015 году. Она является крупнейшим производителем автономных сервисных роботов не только в России, но и в Северной и Восточной Европе.