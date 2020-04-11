Сеул, , 12:56 — REGNUM Корейский банк развития (KDB) получил лицензию на открытие филиала в Мьянме, сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на представителей банка.

По их словам, филиал планируется открыть в крупнейшем городе Мьянмы Янгон (бывшая Бирма).

Известно, что компании потребовалось двадцать два года, что бы вновь открыть отделение в Индокитае после вывода бизнеса из Таиланда во время финансового кризиса 1998 года.

В настоящее время Центральный банк Мьянмы аккредитовал только семь из тринадцати филиалов зарубежных банков пяти стран.

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