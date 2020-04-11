Сеул, , 12:41 — REGNUM Власти Южной Кореи изучают спрос на организацию чартерных рейсов для эвакуации сограждан из стран Африки. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей посольства Южной Кореи в ЮАР.

По их словам, правительство ЮАР продлило на две недели режим общенационального карантина, объявленого в рамках борьбы с коронавирусом нового типа, а власти Ботсваны, Эсватини и Лесото — ограничили въезд и выезд из стран, что значительно затрудняет возвращение многих граждан Южной Кореи на родину.

Отмечается, что в настоящее время около 3500 человек находятся в ЮАР, в Ботсване — 100 человек, Эсватини — 80 человек, Лесото — один волонтёр ООН.

По состоянию на 10 апреля, в ЮАР выявлено 1900 случаев заражения коронавирусом, что является самым высоким показателем среди стран Африки.

В посольстве отмечают, что специальный рейс будет организован в том случае, если желание вернуться на родину изъявят более 100 человек.