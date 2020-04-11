Хараре, , 12:13 — REGNUM Некоторых сотрудников национальной авиакомпании Зимбабве отправят в неоплачиваемый отпуск на неопределенный в конце этого месяца после падения доходов, вызванного ограничениями на передвижения во всем мире. Об этом передает информационное агентство Bloomberg со ссылкой на сообщение Air Zimbabwe.

«Это решение было принято после оценки всех доступных и возможных вариантов», — говорится в сообщении для сотрудников авиакомпании.

Авиакомпания Air Zimbabwe, воздушный парк которой ограничен только одним самолетом, уже имела долг в 300 миллионов долларов США еще до начала пандемии коронавируса. В конце марта руководство авиакомпании объявило о полной отмене всех рейсов, отмечают репортеры.

Как передает информационное агентство Reuters, Air Zimbabwe сохранит штат сотрудников и выплатит им заработную плату за апрель.