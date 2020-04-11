Москва, , 11:57 — REGNUM Реализация автобусов в марте 2020 года в России составила 1113 экземпляров — на 17,7% больше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Об этом сообщает агентство «Автостат».

Среди автопроизводителей автобусов в марте по продажам лидирует Павловский автобусный завод. Доля «ПАЗ» на авторынке РФ составила 56,5%. За прошлый месяц в стране было продано 629 автобусов ПАЗ, что на 8,8% меньше по сравнению с мартом 2019 года.

Вторую строчку занимает «НЕФАЗ», чьи продажи за отчетный период выросли более чем в 3 раза, до 147 единиц. Практически такое же количество реализовал в марте «ЛИАЗ» (143 шт.).

В модельном рейтинге среди автобусов, проданных на российском авторынке в марте, лидирует ПАЗ-3205 (347 ед.; — 3,1%). Затем идут ПАЗ-3204 (179 ед.; +14,7%) и НЕФАЗ-5299 (147 ед.; +241,9%).

Напомним, в связи с мерами, принимаемыми властями для предотвращения распространения коронавируса, в Рязани в общественном транспорте ограничили количество пассажиров.

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