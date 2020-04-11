Вашингтон, , 11:48 — REGNUM Потребительские цены в США по итогам марта 2020 года уменьшились на 0,4%, что стало рекордным снижением за последние пять лет, сообщает агентство Reuters.

Эпидемия коронавируса в США привела к резкому падению спроса на некоторые товары. Продавцы вынуждены снижать цены для привлечения покупателей.

Специалисты предсказывают дефляцию в США, которая продлиться несколько месяцев. Снижение цен продолжается, несмотря на поддержку со стороны Федеральной резервной системы. Этот процесс может негативно отразится на ВВП.

Напомним, 9 апреля финансовый регулятор США объявил о запуске программы, согласно которой в экономику планируется направить $2,3 трлн.

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