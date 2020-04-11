Сеул, , 11:48 — REGNUM Цены на бензин в Южной Корее продолжают падать на протяжении одиннадцати недель подряд. Об этом сообщает KBS со ссылкой на сервис Opinet Корейской национальной нефтяной компании.

Согласно опубликованным данным, за неделю стоимость бензина в стране сократилась на 34,3 воны (~$0,028), до 1357,3 вон (~$1,12) за литр.

Отмечается, что самые низкие цены на бензин были зарегистрированы в Тэгу, где один литр топлива стоит 1298,9 вон (~$1,07), а самые высокие — в Сеуле (1448 вон (~$1,2) за литр).

Эксперты предполагают, что цены на топливо продолжат падать в дальнейшем.

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