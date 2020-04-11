Цхинвал, , 11:44 — REGNUM Завод по розливу минеральной воды «Багиата» в Южной Осетии возобновил работу после вынужденного простоя. Об том 10 апреля сообщает агентство «Рес».

Как рассказал журналистам директор завода Алан Санакоев, предприятие простояло две недели из-за мер, направленных на недопущение распространения коронавируса. В ходе их исполнения между Южной Осетией и Россией перекрыли границу.

«Завод работает исключительно с углекислым газом, который привозится из Северной Осетии. Так как дорога была закрыта, а мы не успели привезти газ заблаговременно», — рассказал директор завода.

Он отметил, что теперь газ на завод доставлен и работа идет в полном объеме.

Как сообщало ИА REGNUM, Цхинвал объявил о закрытии границы с Россией с 30 марта для того, чтобы не допустить распространения коронавируса. В таможенной службе Южной Осетии тогда заявили, что это не скажется на поставках грузов в республику.