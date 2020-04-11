Нижневартовский район, Югра, , 11:33 — REGNUM В Югре с 14 по 20 апреля планируется закрытие переправы через реку Обь в Нижневартовском районе. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

В сообщении говорится, что в любой из дней с 14 по 20 апреля, в зависимости от гидрологических условий, переправа через реку Обь на Орехово — Ермаковское месторождение будет закрыта в связи с демонтажем наплавного моста.

Возобновление работы переправы и перевозка автотранспорта паромами возобновится после демонтажа понтонных конструкций и при наступлении безопасных условий для судоходства.