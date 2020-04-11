Москва, , 11:32 — REGNUM Официальный дистрибьютор в России продукции Xiaomi и других хай-тек продуктов компания Retentiva Distribution Company (RDC) может быть признана банкротом из-за задолженности перед банком «Открытие». Об этом 10 апреля сообщило издание Gizmochina.

Как уточняют журналисты издания, RDC помимо продукции Xiaomi занимается дистрибуцией камер наблюдения Yi Technology, смартфонов Jinga, а также носимых гаджетов Fossil и Skagen. Компания задолжала банку «Открытие» 700 млн рублей.

Журналисты подчеркивают, что если компания обанкротится, то всем этим производителям придется для реализации своих устройств в России искать других посредников. Слушание по делу банка «Открытие» против RDC назначено на 15 мая.

По данным сотрудников СМИ, ранее суд приостановил до 21 апреля еще одно ходатайство о банкротстве от GPB Factoring в отношении RDC. Журналисты также сообщают, что компания не погасила долг в 201,7 млн рублей перед компанией Mobilidi