Сеул, , 11:47 — REGNUM 11 апреля более 100 представителей южнокорейских компаний и бизнесменов отправились из Южной Кореи в Кувейт. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

По их словам, 106 человек, включая представителей компании Hyundai Engineering and Construction, вылетели из международного аэропорта «Инчхон» специальным авиарейсом кувейтской авиакомпании Kuwait Airways в 8:10 по местному времени.

Известно, что это первый раз, когда власти Кувейта разрешили въезд в страну представителям южнокорейских компаний после введения запрета. Отмечается, что одной из причин «исключений для въезда» стало решение южнокорейского правительства о предоставлении Кувейту 400 тыс. наборов для диагностики коронавируса.

Перед посадкой все пассажиры прошли карантинный досмотр, сдали тесты и получили сертификаты, подтверждающие отсутствие коронавируса.

Ранее, данный самолёт Kuwait Airways доставил из Кувейта на родину 225 южнокорейцев.