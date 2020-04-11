Ярославль, , 11:24 — REGNUM Руководство ООО «Газпром межрегионгаз Ярославль» приняло участие в селекторном совещании, которое провел генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов. Оно было посвящено вопросам деятельности компаний газового холдинга и мерам профилактики распространения новой коронавирусной инфекции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в ООО «Газпром межрегионгаз Ярославль».

Сергей Густов Mrg.gazprom.ru

В дистанционном совещании приняли участие руководители предприятий-поставщиков газа и газораспределительных организаций 69 регионов России.

«Мы работаем в системообразующей отрасли. Группа «Газпром межрегионгаз» относится к предприятиям безостановочной деятельности. Сегодня, когда сохраняется угроза распространения коронавирусной инфекции, руководителям на местах особенно важно контролировать вопросы безопасной работы наших сотрудников. Это сегодня приоритетная задача в вопросах обеспечения безаварийного и бесперебойного газоснабжения потребителей, стабильного функционирования объектов теплоснабжения», — отметил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов.

Компании «Газпром межрегионгаз Ярославль» и «Газпром газораспределение Ярославль» приняли максимальные меры по обеспечению безопасности работы сотрудников. Большинство сотрудников находятся на удаленном режиме, работники аварийных и ремонтных бригад обеспечены средствами индивидуальной защиты. Подразделения с непрерывной деятельностью реализуют схему бесконтактной работы, ведутся регулярное измерение температуры сотрудников и врачебный контроль. В помещениях и на технологическом транспорте ежедневно проводится дезинфекция.

Газораспределительный комплекс уже начал подготовку к прохождению осенне-зимнего периода 2020−2021 годов. Участники селекторного совещания обсудили актуальные организационные и производственные задачи, которые сегодня являются залогом стабильной деятельности по поставке и транспортировке газа всем категориям потребителей.

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