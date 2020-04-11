Ханты-Мансийск, , 11:12 — REGNUM В центрах занятости Югры вводятся образовательные сертификаты для женщин, имеющих детей в возрасте до 7 лет, и людей предпенсионного возраста. Они позволят гражданам самостоятельно выбрать организацию, в которой хотят пройти обучение. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте общественных и внешних связей ХМАО.

Сертификат будет предоставляться для переобучения и повышения квалификации. Стоимость сертификата для женщин, воспитывающих детей, в 2020—2021 годах составит около 46 тыс. рублей, для граждан предпенсионного возраста — 53 тыс. рублей.

Владельцы сертификатов смогут выбрать для переобучения любую организацию, которая внесена в перечень, утверждённый департаментом труда и занятости населения ХМАО.