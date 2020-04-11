Уфа, , 11:11 — REGNUM Новый инфекционный центр в Башкирии сможет принять первых пациентов уже в июне текущего года. Об этом 10 апреля сообщает пресс-служба республиканского правительства.

По сообщению пресс-службы ведомства, глава республики Радий Хабиров посетил строительную площадку временного клинико-диагностического инфекционного центра в Уфимском районе.

Согласно проекту, одноэтажный центр на 470 пациентов, общей площадью 16 тысяч кв. метров, будет построен из быстровозводимых модульных конструкций. В нем будут оборудованы сто боксированных палат, в том числе 82 бокса с круглосуточным пребыванием и 18 реанимаций. На объекте также будут функционировать отделения диагностики, дезинфекции, лаборатория, аптека и центрально-стерилизационное отделение.

Центр оснастят необходимым оборудованием, в том числе будет установлено 72 аппарата ИВЛ. Отмечается, что примерная стоимость объекта составит порядка 1,797 млрд рублей, из которых 826 млн рублей пойдут на закупку оборудования.

Сообщается, что 14 апреля здесь планируют сдать под ключ общежитие для медицинских работников и персонала на 46 человек. Уже началось озеленение территории — были высажены первые ели. Всего здесь планируется высадить порядка 300 деревьев.

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