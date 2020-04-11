Москва, , 10:43 — REGNUM Дилеры чешской автокомпании Skoda в России увеличили стоимость двух моделей семейства Superb. Об этом сообщает агентство «Цена Авто».

Повышение цен коснулось отдельных комплектаций лифтбека Superb и универсала Superb Combi. Их цена выросла на 40 тыс. рублей.

Изменение цен произошло только у вариаций с двухлитровым мотором производительностью 190 «лошадей», в то время как цена версии с двигателем объёмом 1,4 литра мощностью 150 л. с. не изменилась.

Теперь лифтбек Skoda Superb с мотором объёмом два литра в модификациях Ambition, Style, Sport Line и Laurin and Klement стоит от 2,325 до 2,903 млн руб. При этом цена его базовой комплектации Active осталась прежней — 1,956 млн руб.

Базовая модификация универсала Superb Combi с движком объёмом 1,4 л стоит как и прежде 2,212 млн рублей, в то время как все остальные его модификации продаются от 2,436 до 2,964 млн руб.

Напомним, за первый квартал текущего года дилерам Skoda в РФ удалось реализовать 21 001 авто. Это на 14% больше, чем за первый квартал прошлого года.

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