Брюссель, , 10:22 — REGNUM На фоне пандемии коронавируса, нанесшей огромный ущерб экономике стран Европы, ЕС должен принять незамедлительно новый План Маршалла, заявил бывший советник председателя Европейской комиссии по экономическим вопросам Филипп Легрэн в опубликованной 10 апреля статье для портала Project Syndicate.

«Карантин, введенный в большинстве стран Европы, носит разрушительный экономический характер. Из-за закрытия большого числа предприятий и почти полной изоляции граждан произошел коллапс потребительских расходов, тогда как экономическая активность просто обрушилась», — отметил автор.

«Банкротство грозит многим компаниям, безработица стремительно растет, а доходы домохозяйств снижаются», — добавил он.

Так, по некоторым оценкам, экономика Франции на сегодняшний день работает лишь на две трети от своего потенциала, поэтому если экстраполировать эту модель на другие страны ЕС, стоит ожидать, что трехмесячный режим карантина может привести к 8-процентному падению годового объёма производства, что будет несоразмерим даже с кризисом 2008 — 2009 годов.

«Что предотвратить масштабную экономическую катастрофу, отвратить угрозу финансового кризиса и обеспечить столь нужную политическую солидарность, граждане стран ЕС должны незамедлительно начать осуществление «Плана Маршалла против COVID-19», — подчеркнул экономист.

Для этого страны еврозоны должны выделить по меньшей мере €1 трлн в качестве грантов — не кредитов — для помощи пострадавшим. Финансирование плана должно осуществляться посредством выпуска долговых обязательств, который купит Европейский центральный банк. В отличие от временных облигаций для борьбы с коронавирусом, которые отвергли ФРГ, Нидерланды и другие, новый План Маршалла не будет стоить европейским налогоплательщикам ничего. Кроме того, в нем должны быть прописаны условия, которые смогут успокоить тех, кто опасается, что таким окольным образом в ЕС будет введен единый налоговый режим.

Напомним, «Программа восстановления Европы», также известная как План Маршалла — программа помощи США странам Европы после Второй мировой войны. Ее инициатором стал государственный секретарь Джордж К. Маршалл. Программа оказания помощи, которая начала осуществляться в апреле 1948 года, предполагала восстановление разрушенной войной экономики европейских государств, устранение торговых барьеров и модернизация их промышленности. Кроме того, план был направлен на вытеснение коммунистов из властных структур.