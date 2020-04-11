Ташкент, , 10:16 — REGNUM Отныне все хокимы, руководители секторов должны мобилизовать резервы в аграрной отрасли и увеличить производство продукции, заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, проводя сегодня совещание, посвященное вопросам сельского хозяйства.

«Только так можно частично компенсировать потери в других отраслях экономики, обеспечить занятость и доходы населения», сказал президент.

Президент отметил, что все руководители и фермеры в нынешних сложных условиях должны действовать как единое целое и работать над наращиванием заготовки продукции.

Он указал, что в этом году будет ощущаться серьезная нехватка воды, поэтому чрезвычайно важно экономить водные ресурсы, принять меры по двукратному снижению объемов ее расхода.

На совещании министерству водного хозяйства поручено обеспечить отпуск этого жизненно важного ресурса на основе точных расчетов, внедрить в текущем году водосберегающие технологии на 150 тысячах гектарах полей, в том числе капельное орошение на 44 тысячах гектарах.