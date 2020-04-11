Ташкент, , 10:09 — REGNUM В результате пандемии за последние три месяца объем импорта муки в Узбекистан снизился почти на 50 процентов, зерна — на 31 процент по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорилось на совещании по вопросам сельского хозяйства, которое прошло сегодня под председательством президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.

«Нынешняя эпидемиологическая ситуация требует от нас всесторонней готовности к любой ситуации, создания достаточных для обеспечения потребностей населения резервов продовольствия», подчеркнул президент.

По его словам, благодаря повышению государственных закупочных цен на зерно в прошлом году и в результате чего выросла заинтересованность дехкан, было заготовлено больше пшеницы, на внутреннем рынке сохраняются стабильные цены.

«В нынешнем сезоне необходимо выполнить дополнительные агротехнические мероприятия, повысить урожайность пшеницы на 20 центнеров и принять меры для получения с каждого гектара не менее 70 центнеров урожая», поручил президент.

Глава государства указал, что в период пандемии все государства принимают серьезные меры по недопущению недостатка продовольственной продукции.

«В мае-декабре прошлого года в нашу страну было импортировано 116 тысяч тонн семян подсолнуха, 7 тысяч тонн сои, 15 тысяч тонн риса, 2,6 тысячи тонн крупы. Это означает необходимость более серьезной работы над расширением ассортимента и увеличением производства продуктов питания. Следует не только замещать импорт, но и выходить на новые экспортные рынки. Только так можно выйти из глобального кризиса сильной страной», сказал президент.

Для увеличения объемов заготовки сельскохозяйственной продукции поручено посадить картофель, морковь, лук, чеснок, салат, горох, маш, фасоль, помидоры, огурцы, болгарский перец, бахчевые культуры между рядами новых садов площадью 10 тысяч гектаров и виноградников площадью 9 тысяч гектаров.

Указано, что все руководители секторов должны вести учет продовольственных запасов на своей территории и расширять внутренние возможности.