Пхеньян, , 10:09 — REGNUM Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) представила доклад, в котором экономика Северной Кореи анализируется с точки зрения рыночной теории, сообщает KBS.

Известно, что это первый доклад ОЭСР на тему экономики КНДР.

В докладе, основанном на данных СМИ и исследованиях экспертов по КНДР, говорится о росте числа рынков. По состоянию на 2010 год в стране насчитывалось около 200 рынков, однако, по оценкам, в 2019 году их число увеличилось до 500.

Отмечается, что на территории Пхеньяна расположено 30 рынков, один из которых по площади больше, чем знаменитый торговый центр Тондэмун в Сеуле.

По мнению представителей ОЭСР, экономика КНДР характеризуется как гибридная или смешанная, в которой сочетаются как рыночная так и плановая экономики, поскольку коммерческая деятельность все больше остается вне контроля государства, правящей партии или армии.