Москва, , 09:47 — REGNUM Министерство здравоохранения России оценит эффективно мер, принятых против распространения коронавируса, в конце текущей недели. Об этом 11 апреля заявил глава ведомства Михаил Мурашко, сообщает ТАСС.

Он отметил, что оценка эффективности не сводится к подсчету числа новых случаев заражения. «Есть ряд других коэффициентов, которые говорят об эффективности», — сказал министр. Однако конкретные показатели Мурашко не привел.

Глав Минздрава добавил, что уточняющие меры по предотвращению распространения коронавируса примут после оценки эффективности действующих ограничений. Мурашко сказал, что не стоит связывать рост числа инфицированных с массовым выходом людей на природу. Он подчеркнул, что активность была не только на природе.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 10 апреля в России выявили 11 917 случаев заражения коронавирусом, выздоровели — 795 человек, умерли — 94.

Читайте также: В России под наблюдением из-за COVID-19 находятся 159 тыс. человек