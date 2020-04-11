Ташкент, 11 апреля 2020, 09:30 — REGNUM Резервы аграрной отрасли Узбекистана поручил мобилизовать президент республики Шавкат Мирзиёев 10 апреля на совещании по развитию сельского хозяйства страны. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.
Мирзиёев поручил мобилизовать резервы главам регионов. Президент считает, что только таким образом можно компенсировать потери в экономике, вызванные кризисом.
На совещании отмечались преимущества кластерной системы производства в сельском хозяйстве. Для поддержки отрасли введены налоговые льготы. Участники совещания также обсудили проблемы дефицита воды.
Как сообщало ИА REGNUM, по данным Всемирного банка, ВВП Узбекистана по итогам 2020 года вырастет на 1,6%, в 2021 году — на 6,5%, в 2021 году — на 5,5%. По итогам 2019 году экономика республики выросла на 5,6%.
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