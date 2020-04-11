Сеул, , 09:25 — REGNUM В 2019 году чистая прибыль зарубежных филиалом южнокорейских банков приблизилась к отметке 900 млрд вон (~$742,8 млн). Об сообщает Yonhap News со ссылкой на Службу финансового надзора страны.

Согласно опубликованным данным, в прошлом году прибыль 36 зарубежных филиалов составила 895,3 млрд вон (~$739 млн), что на 3,7% больше, чем годом ранее.

Известно, что процентный доход филиалов сократился на 7,3%, до 994,3 млрд вон (~$820,7 млн), прибыль от реализации ценных бумаг — на 61,3%, до 168,2 млрд вон (~$138,8 млн), однако доход по операциям с иностранной валютой и деривативами, напротив, вырос на 41,8%, до 1,1 трлн вон (~$907,9 млн).

Совокупные активы зарубежных филиалов южнокорейских банков составили 305,2 трлн вон (~$251,9 млрд), что на 11,8% больше по сравнению с 2018 годом, а собственный капитал — до 18,3 трлн вон (~$15,1 млрд).