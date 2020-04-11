Москва, , 09:14 — REGNUM Законопроект, направленный на повышение привлекательности госгарантий как инструмента господдержки, правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM.

Прежде всего, допускается возможность предоставления государственных гарантий Российской Федерации, обеспечивающих исполнение обязательств принципала по кредитному договору, срок исполнения которых будет считаться наступившим в случае открытия в отношении принципала конкурсного производства. При этом денежные средства на исполнение таких государственных гарантий Российской Федерации, в том числе предоставленных с правом регрессного требования гаранта к принципалу, после завершения в отношении принципала конкурсного производства и ликвидации принципала будут учитываться в расходах федерального бюджета.

Поправки в Бюджетный кодекс также предусматривают поддержку экспорта. Для расширения возможностей оказания государственной (муниципальной) гарантийной поддержки экспорта устанавливается возможность принятия госгарантий иностранных государств в качестве обеспечения исполнения обязательств принципала по удовлетворению регрессного требования гаранта к принципалу по государственной (муниципальной) гарантии. Создается возможность предоставления государственных гарантий Российской Федерации в целях поддержки экспорта не только промышленной продукции, но и, например, продукции сельхозназначения.

Допускается возможность исполнения государственных (муниципальных) гарантий в валюте, отличной от валюты основного обязательства, обеспеченного такой гарантией. Это позволит банкам-бенефициарам по государственным (муниципальным) гарантиям в иностранной валюте применять понижающий коэффициент риска по рублевым активам при расчете нормативов в соответствии с требованиями Банка России.

Одновременно устраняется правовая неопределенность в части необходимости привлечения агентов по вопросам предоставления и исполнения государственных (муниципальных) гарантий. Устанавливается, что привлечение агентов по указанным вопросам является правом, а не обязанностью гаранта.