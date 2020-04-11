Москва, , 09:15 — REGNUM Китайская компания DFSK Motor может начать в Белоруссии производство семиместного паркетника GAC GN8 для России. Одобрения типа транспортного средства (ОТТС) на модель появилось в открытой базе Роспатента.

В новом ОТТС для РФ на паркетник изменился изготовитель. Теперь им является белорусская компания «Юнисон», а не автопредприятия DFSK Motor в китайских городах Шияне и Чунцине. Других изменений по модели в документе нет.

Под капотом DFM 580, который компания уже продаёт, установлен мотор рабочим объёмом 1,8 л производительностью 132 л. с. Агрегат сочетается с пятискоростной «механикой».

Ожидается, что в России кроссовер белорусской сборки получит полуторалитровый наддувной двигатель производительностью 146 «лошадей», сочетающийся с вариатором.

Напомним, по данным Федеральной таможенной службы, за первые два месяца текущего года импорт легковых машин в РФ составил 26,5 тыс. единиц. Это на 17,6% меньше аналогичного периода прошлого года.

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