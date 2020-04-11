Москва, , 09:09 — REGNUM Правительственный план поддержки экономики России, где сказано о новом пакете антикризисных мер на общую сумму в один триллион рублей, на своих интернет-ресурсах прокомментировал доктор экономических наук Никита Кричевский:

«Деньги частично пойдут на материальную поддержку людей, оставшихся без доходов. Средства будут взяты не из резервов, а через наращивание госдолга. Хорошая новость, потому что: во-первых, люди наконец-то получат хоть какие-то деньги за вынужденное бездействие; во-вторых — в ближайшие недели курс, по всей видимости, будет укрепляться (не спрашивайте, почему, цепочку долго объяснять); в третьих, Путин всё ещё не разрешает дербанить ФНБ и «бассейн» (госдепозиты в 18 трлн руб.).

Период низких цен на нефть, вероятно, будет продолжительным, а прожрать все на старте, как сегодня предлагают многие, значит, обречь страну на повторение начала 90-х. Кто помнит, конечно. В четвёртых, судя по всему, настоящие проблемы только начинаются, Собянин вводит пропуска не от хорошей жизни».

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее агентство Bloomberg со ссылкой на неназванные источники известило о готовящемся в правительстве России пакете мер по поддержке российской экономики в условиях введения ограничительных мер по профилактике коронавируса. По некоторым данным, речь идёт о сумме в один триллион рублей.

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