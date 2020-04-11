Кишинёв, , 09:42 — REGNUM Вопрос о финансовой поддержке Молдавской Православной церкви в связи с закрытием приходов из-за пандемии обсуждался между представителями церкви и руководства республики. Об этом со ссылкой на слова пресс-секретаря Молдавской Митрополии Вадима Кейбаша сообщает 10 апреля NewsMaker.md.

По словам пресс-секретаря Митрополии, денежные средства необходимы для обеспечения тех приходов, которые перестали действовать в период пандемии. Запрашиваемые средства, в частности, необходимы церкви для погашения задолженностей, а также на выплату заработных плат.

Кейбаш отметил, что пока данный вопрос только обсуждается и нет никакой определенности по данным переговорам с властью.

Также он отметил, что вероятно и то, что в случае выделения средств их все же не хватит для того, чтоб покрыть все расходы.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее правительство Молдавии выделило порядка 5,9 млн леев на борьбу с пандемией. 5,4 млн из данных средств будут потрачены на закупку защитных костюмов для медицинских работников, 464 тысяч леев — на выплату единовременных пособий медработникам, инфицированным коронавирусом на работе.