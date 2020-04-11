Самара, , 09:01 — REGNUM Перечень предприятий, которые смогут работать с 13 апреля текущего года, уточнило правительство Самарской области. Об этом 10 апреля сообщает пресс-служба республиканского правительства.

По сообщению пресс-службы ведомства, начиная со следующей недели смогут приступить к работе предприятия общественного питания, которые осуществляют доставку продуктов при условии работы в дистанционном режиме.

Кроме этого, возобновляется работа адвокатов и граждан, которые обеспечивают их деятельность. С 13 апреля могут выйти на работу нотариусы, которые совершают срочные нотариальные действия. Столовые и подобные организации на предприятиях также смогут начать работу со следующей недели.

Отмечается, что МФЦ будут выдавать документы жителям при условии персонального информирования. Они должны приглашать граждан за документами в строго определенный день и час. При осуществлении работы МФЦ не должны создавать очереди.

Постановлением правительства Самарской области была разрешена работа и других предприятий, которые работают на территории региона. Исключение составляют объекты развлекательной инфраструктуры с массовым пребыванием людей, а также предприятия общественного питания, которые не работают на вынос.

При этом остаются ограничения в деятельности торговых организаций, за исключением аптек и аптечных пунктов, а также продовольственных магазинов и магазинов, реализующие товары первой необходимости. Работа объектов физкультуры и спорта также будет ограничена.

С полным списком организаций, которые смогут приступить к работе с 13 апреля, можно ознакомиться на сайте правительства Самарской области.

Отмечается, что работодатели обязаны обеспечить исполнение соблюдения всех санитарных норм.

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