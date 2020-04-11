Сеул, , 09:05 — REGNUM По итогам 2019 года представителями Южной Кореи было подано 19 085 международных патентных заявок по системе PCT, сообщает KBS со ссылкой на представителей Офиса интеллектуальной собственности Республики Корея.

По сравнению с прошлым годом, число заявок, поданных представителями южнокорейских компаний по каналам Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС), увеличилось на 12,8%.

По общему числу заявок Южная Корея занимает пятое место в мире. Лидирует в рейтинге Китай (58 990 заявок) и США (57 840 заявок)

Кроме того, число заявок на получение патента на промышленные образцы по Гаагской системе выросло на 77,1%, до 2 736, что является вторым показателем в мире.