Пекин, , 08:42 — REGNUM Через реку Янцзы в Китае к 2035 году будет построено 240 переходов к 2035 году для развития туризма и логистики, сообщает 11 апреля агентство Синьхуа.

На конец 2018 года через реку имелось 108 переходов, включая 54 автомобильных мостов, 10 железнодорожных, пять городских железнодорожных переходов, 21 городских дорожных мостов и 18 многофункциональных комбинированных переходов, сообщили в в Национальной комиссии развития и реформы КНР.

И даже этого недостаточно для полноценного развития экономического пояса реки Янцзы, который страдает от перегруженных дорог. Новые переходы будут интегрированы в транспортную систему в соответствии со всеми экологическими требованиями.