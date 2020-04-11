Самара, , 08:25 — REGNUM Режим самоизоляции продлевается в Самарской области еще на неделю. Об этом 10 апреля сообщил глава региона Дмитрий Азаров на своей странице в социальной сети.

Глава региона отметил, несмотря на то, что у многих жителей уже заканчивается терпение и всем трудно целый день находиться дома, но главное на сегодняшний момент это жизнь и здоровье граждан. Одновременно с этим нельзя допустить тяжелых последствий для экономики.

Именно поэтому глава региона расширил список предприятий, которые смогут осуществлять свою деятельность с 13 апреля.

Дмитрий Азаров подчеркнул, что самозанятые жители, при предъявлении регистрации самозанятого, могут также перемещаться по улицам.

Глава Самарской области призвал жителей беречь себя и оставайтесь дома.

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