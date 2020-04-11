Москва, , 08:04 — REGNUM Поведение граждан России, не соблюдающих режим самоизоляции, повергло в шок продюсера Иосифа Пригожина. О своих впечатлениях в связи с вынужденным выходом из дома он сообщил в видеообращении на странице в Instagram.

Пригожин признался, что выбрался в город впервые за три недели, и увидел там огромное количество машин.

«Это повергло меня просто в шок. Мне хочется понять, куда все эти люди едут», — сказал продюсер.

Он добавил, что из-за того, что люди не остаются дома, власти России будут вынуждены ужесточить меры по противодействию распространению коронавируса.

«Куда вы все прётесь? Почему вы не хотите посидеть немного дома, взаперти? Почему обязательно нужна палка для всех? Я, правда, не понимаю, кто еще должен вам сказать?» — возмутился Пригожин.

Как сообщало ИА REGNUM, в России за последние сутки подтверждено 1786 случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в 57 регионах. В целом в стране на сегодняшний день зарегистрировано 11 917 случаев заболевания в 82 регионах. Количество летальных случаев составляет 94, выздоровели 795 человек.

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