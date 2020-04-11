Пекин, , 07:42 — REGNUM Китайский автопроизводитель Great Wall Motor отчитался о мощном росте продаж в марте после сдерживания эпидемии нового коронавируса в стране, сообщает 10 апреля агентство Синьхуа.

Ведущий китайский производитель внедорожников и пикапов сообщил о продаже 60 048 автомобилей за прошедший месяц, что на 499% больше, чем месяцем ранее. И тем не менее, продажи оказались на 41,8% ниже, чем за аналогичный период годом ранее. Таким образом эпидемия продолжает влиять на экономику страны.

Продажи за первый квартал 2020 года составили 150 332 единицы, что на 47% ниже, чем годом ранее. Из-за последствий эпидемии коронавируса, автопроизводитель снизил целевой показатель продаж в 2020 год на 8% до 1,02 млн единиц. Снизилась и целевая прибыль до 4,05 млрд юане (около $576 млн) с 4,7 млрд юаней.