Вашингтон, , 07:24 — REGNUM Малый бизнес в Соединённых Штатах получит $168 млрд (12,4 трлн рублей) кредитных средств в качестве поддержки в условиях распространения коронавирусной инфекции, заявил 10 апреля глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу в интервью телеканалу Fox Business.

«У нас сейчас одобрены 661 тыс. кредитов на общую сумму $168 млрд», — сказал чиновник.

Кадлоу добавил, что американских предпринимателей освободят от необходимости возвращать кредиты, если предоставленные средства будут направлены на выплату зарплат сотрудникам.

Напомним, программа поддержки малого бизнеса предусматривает помощь в объёме $350 млрд. Сегодня федеральные власти добиваются от Конгресса выделения дополнительных $250 млрд.

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