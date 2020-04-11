Кито, , 07:04 — REGNUM Создание гуманитарного фонда, который призван нейтрализовать влияние нефтяного и эпидемиологического кризисов в Эквадоре, анонсировал глава государства Ленин Морено в видеообращении к нации, опубликованном 10 апреля в Twitter эквадорского правительства.

Фонд будет пополняться за счет взносов граждан и компаний. По плану властей, организации, заработавшие более $1 млн, будут обязаны предоставить пять процентов от прибыли в течение трех месяцев.

Кроме того, граждане Эквадора, имеющие доходы, должны будут вносить в фонд в течение девяти месяцев выплату по прогрессивной шкале. Так, лица, которые зарабатывают более $50 тысяч, обязаны выплатить $4,4 тысячи.

Граждане, доходы которых не превышают $500, освобождаются от выплат.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 апреля из-за разрушения трубопроводов после оползней в Эквадоре пришлось остановить нефтедобычу для ремонта объектов.

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