Мехико, , 04:57 — REGNUM Сокращение добычи нефти на 400 тыс. баррелей в сутки в рамках сделки ОПЕК+ неприемлемо для Мексики, только что с огромным трудом нарастившей её добычу. Об этом министр энергетики Мексики Росио Нале 11 апреля рассказала в телефонном интервью журналисту Хоакину Лопесу-Дориге.

По словам Нале, Мексика не может согласиться с предложенным ей объёмом добычи, поскольку за полтора года страна «приложила огромные усилия, как человеческие, так и экономические» для восстановления добычи нефти, которая «падала на протяжении нескольких лет».

Министр также сообщила, что президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор после окончания переговоров позвонил президенту США Дональду Трампу, который согласился взять на себя часть сокращения добычи, предложенного Мексике.

«США планировали сократить на 1,5 млн баррелей, а теперь сократят почти на 2 млн», — отметила Нале.

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Как сообщало ИА REGNUM, 10 апреля министр энергетики России Александр Новак заявил, что объём добычи нефти странами ОПЕК+ и странами, не входящими в картель, в мае-июне 2020 года уменьшится на 15 млн баррелей в сутки.

Условия соглашения ОПЕК+ пока не приняла Мексика, от которой требуют сократить свою добычу на 350 тыс. баррелей в сутки. Переговоры с этой страной продолжатся в субботу, 11 апреля.

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