Москва, , 03:35 — REGNUM Пакет мер по поддержке российской экономики, предполагающий выделение около триллиона рублей в связи тяжелой ситуацией из-за ограничительных мер по профилактике коронавируса, готовит правительство России, 10 апреля сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники.

Уточняется, что окончательное решение еще не выработано. Предполагается, что часть указанной суммы будет выделено для компенсаций зарплат гражданам, находящихся на самоизоляции. По данным агентства, власти собираются реализовать этот план с помощью заемных средств, а не из резервов Фонда национального благосостояния. В Bloomberg отмечают, что этот вариант считается более рациональным на фоне ситуации с мировыми ценами на нефть.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 апреля президент РФ Владимир Путин заявил, что из федерального бюджета в российские регионы поступило более 33 млрд рублей для создания мест в инфекционных отделениях больниц и финансовой поддержки специалистов, работающих с пациентами с коронавирусом, в виде доплат от 25 до 80 тыс. рублей в месяц.

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